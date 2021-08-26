Эксперты спрогнозировали отказ от "белорусской схемы" импорта в РФ

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После отмены минского нулевого НДС минимум вдвое сократится число предпринимателей из РФ, использовавших "белорусский" коридор. Налог действовал для завозимых в страну товаров для последующего экспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

"Это была серая схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и т.п. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка", – заявил гендиректор компании "Универсальные грузовые решения" Мартьянов.

Эксперты полагают, что после 31 августа, когда перестанет действовать указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 2011 года, востребованность "белорусской" схемы ввоза товара на территорию РФ значительно уменьшится. По закону товары предпринимателей, имевших статус уполномоченного экономического оператора, освобождались от налога на добавленную стоимость.

Россияне ввозили товары через Белоруссию, используя местных таможенных операторов, таких как "Белтаможсервис". При этом они могли платить НДС не в момент ввоза, а не позднее 20 числа месяца.

Ранее сообщалось, что Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Временный запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований страны в других государствах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.