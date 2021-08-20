США ввели ограничения на импорт некоторых видов российского оружия

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Соединенные Штаты с 7 сентября вводят ограничения на импорт некоторых видов российского оружия, а также на экспорт ядерных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"В отношении новых и находящихся на рассмотрении заявок на перманентный импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, произведенных или находящихся в России, будет применяться политика отказа", – отметили в ведомстве.

Также вводятся ограничения на экспорт продукции и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью.

Уточняется, что санкции вводятся на основании закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования" в связи с использованием Россией отравляющего нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".

Предполагается, что вводимые ограничения будут действовать по меньшей мере в течение 12 месяцев.

Ранее Великобритания включила семерых россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с отравлением Алексея Навального. В него попали Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Все они, по данным британской стороны, являются сотрудниками ФСБ России.

Как отмечается в соответствующем оповещении британского МИД, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в отравлении российского оппозиционера в августе прошлого года. В качестве доказательств Лондон приводит записи телефонных звонков и данные по перемещению россиян.

