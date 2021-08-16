В США проверят, соответствует ли российская экономика статусу рыночной

Фото: Depositphotos/florin1961
В США приступили к расследованию с целью выяснить, соответствует ли российская экономика статусу рыночной. Оно связано с антидемпинговым анализом поставок нитрата аммония из России, следует из заявления министерства торговли страны, опубликованного в федеральном реестре США.
"В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании. – Прим. ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", – говорится в документе.
Если ведомство придет к выводу, что экономика России не соответствует критериям, позволяющим отнести ее к рыночной, то США в отношении поставок из РФ будут рассчитывать себестоимость производства товаров, исходя из соответствующих показателей "третьих стран", где она может быть выше.
За основу планируется взять критерии, перечисленные в законе о тарифах от 1930 года, в числе которых степень конвертируемости валюты государства в валюту других стран, объем средств производства в государственной собственности, определение размера зарплат путем переговоров между работниками и руководством организации и другие.
Ранее США ввели санкции против трех организаций из России, поскольку они якобы нарушают американский закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Под действие документа подпадают Научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.
Согласно тексту уведомления, ограничительные меры вступили в силу 29 июля. Срок их действия составляет два года, однако он может быть сокращен или вовсе прекращен по решению госсекретаря США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: