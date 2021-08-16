В США проверят, соответствует ли российская экономика статусу рыночной

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В США приступили к расследованию с целью выяснить, соответствует ли российская экономика статусу рыночной. Оно связано с антидемпинговым анализом поставок нитрата аммония из России, следует из заявления министерства торговли страны, опубликованного в федеральном реестре США.

"В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании. – Прим. ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", – говорится в документе.

Если ведомство придет к выводу, что экономика России не соответствует критериям, позволяющим отнести ее к рыночной, то США в отношении поставок из РФ будут рассчитывать себестоимость производства товаров, исходя из соответствующих показателей "третьих стран", где она может быть выше.

За основу планируется взять критерии, перечисленные в законе о тарифах от 1930 года, в числе которых степень конвертируемости валюты государства в валюту других стран, объем средств производства в государственной собственности, определение размера зарплат путем переговоров между работниками и руководством организации и другие.

Ранее США ввели санкции против трех организаций из России, поскольку они якобы нарушают американский закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Под действие документа подпадают Научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.

Согласно тексту уведомления, ограничительные меры вступили в силу 29 июля. Срок их действия составляет два года, однако он может быть сокращен или вовсе прекращен по решению госсекретаря США.

