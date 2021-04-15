Минфин и ЦБ примут меры в связи с санкциями США против госдолга РФ

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Минфин и Банк России отреагировали на новые санкции США в отношении государственного долга РФ, выразив готовность принять соответствующие меры.

В Минфине заявили, что внимательно следят за развитием ситуации на финансовых рынках.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", – говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что для снижения рисков от вынужденных продаж государственных ценных бумаг отдельными категориями зарубежных инвесторов гособлигации после 14 июня будут размещаться за счет эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, чьи выпуски были зарегистрированы до этой даты.

В ЦБ, в свою очередь, заявили о готовности применить имеющиеся у регулятора инструменты для сохранения финансовой стабильности РФ, подчеркнув, что следят за развитием ситуации на финансовых рынках после введения новых ограничений со стороны США.

"Доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась", – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

15 апреля Белый дом выпустил заявление о новых санкциях. Согласно официальному сообщению, ограничения инициированы в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США.

Первые решения в связи с санкциями уже озвучены – из США вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе ряд работников спецслужб. Кроме того, американские финансовые организации лишены права закупать у России долговые ценные бумаги.

В связи с новыми санкциями МИД России вызвал на встречу посла США Джона Салливана. По словам Марии Захаровой, дальнейшая информация по действиям РФ будет объявлена после разговора сторон.