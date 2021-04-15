МИД России вызвал посла США

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Посла США Джона Салливана вызвали в МИД России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

По ее словам, разговор для американской стороны будет тяжелым.

"Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", – подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против России. Соединенные Штаты высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе – несколько сотрудников спецслужб РФ. Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний.

Еще одна санкционная мера касается рынка ценных бумаг. Финансовым учреждениям США теперь запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Распоряжение вступит в силу 14 июня.

В заявлении Белого дома также указано, что США своими решениями подтверждают приверженность обеспечению безопасности союзников и партнеров.