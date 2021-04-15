Эксперт оценил намерение США ввести новые санкции против России

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Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов оценил возможность введения новых санкций против РФ со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в формате саммита по-прежнему возможна. Вместе с тем для этого необходима повестка дня будущих консультаций.
"...Если эта встреча просто для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза, то она может иметь обратный эффект и привести не к нормализации и снижению напряженности, а наоборот. Но саммит по-прежнему возможен", – подчеркнул Лукьянов.
В качестве примера он привел встречу между США и КНР на Аляске, которая закончилась скандалом.
Специалист также отметил, что линия поведения США в отношении РФ не меняется – американская сторона готова работать с Россией, но только в необходимых и выгодных ей сферах.
"Надо признать, что наша страна более или менее с этой моделью сосуществовала. Вопрос в том, предполагает ли Россия целесообразным принимать такую модель в дальнейшем или нет. Для американцев – это норма. Они считают, что можно провести переговоры, обсуждать какие-то темы, но при этом наказывать санкциями, оскорблять и так далее", – подчеркнул эксперт.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах США ввести новые санкции против России. Поводом для данного решения называют вероятное вмешательство РФ в американские выборы, а также приписываемую стране кибератаку на SolarWinds.
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