Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной

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Ситуацию вокруг восточной Украины обсудили президент США Джо Байден и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Они сошлись во мнении, что России необходимо свернуть наращивание военного присутствия в районе границ. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер и президент были едины в том, что от России требуется сворачивание недавнего усиления военного присутствия, чтобы достичь деэскалации ситуации", – отметил Зайберт.

Кроме того, в ходе беседы обсуждалась борьба с пандемией. Стороны подчеркнули важность доступа к вакцинам против COVID-19 по всему миру.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить провокации у границ Украины, отметив, что нынешнее наращивание российских Вооруженных сил в регионе является самым крупным с 2014 года.

Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что концентрирование Вооруженных сил РФ на границе с Украиной создает возможность для ограниченного вторжения России на ее территорию. Он подчеркнул, что усвоил за годы работы послом в Москве с 2005 по 2008 год, что российское руководство не стоит недооценивать.