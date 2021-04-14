Столтенберг призвал Россию прекратить наращивание сил на границе с Украиной

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить провокации у границ Украины, отметив, что нынешнее наращивание российских Вооруженных сил в регионе является самым крупным с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня министры также обсудили наращивание сил России. Это самое большое наращивание сил с 2014 года", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что члены альянса поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Союзники <...> призывают Россию остановить провокационные действия и агрессию и выполнить свои международные обязательства", – сказал генсек.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что концентрирование Вооруженных сил РФ на границе с Украиной создает возможность для ограниченного вторжения России на ее территорию. Он подчеркнул, что усвоил за годы работы послом в Москве с 2005 по 2008 год, что российское руководство не стоит недооценивать.