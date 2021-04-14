В Кремле рассказали, когда произойдет деэскалация ситуации в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ослабление ситуации в Донбассе произойдет только в том случае, если вооруженные силы Украины откажутся от провокационных действий. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от вооруженных действий", – рассказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, пришли ли главы России и США к общему осознанию деэскалации на границах с Украиной.

Пресс-секретарь также отметил, что все обеспокоенности, вызванные перемещением российских вооруженных сил по территории РФ, в Кремле считают безосновательными.

Накануне российский и американский лидеры провели телефонные переговоры, в ходе которых обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Американский лидер выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам.

Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне, которую было бы возможно провести в обозримой перспективе.