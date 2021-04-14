Захарова ответила на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что организация встречи Владимира Путина и Джо Байдена находится в компетенции администрации президента, передает РИА Новости.

По ее словам, российская сторона свою часть работы выполняет.

Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Американский лидер выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам.

Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне, которую было бы возможно провести в обозримой перспективе. Также он подтвердил приглашение российскому лидеру принять участие в саммите по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы. Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, он назвал подобный сценарий экстремальным.