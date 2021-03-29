Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:31

Россия проводит ревизию действий администрации Байдена – Песков

политика

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Россия проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена, по итогам анализа ситуации Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна "заплатить" за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Владимира Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине. Также она сообщила, что своего посла Джона Салливана из России Штаты не отзывали. По ее словам, он остается в Москве и поддерживает контакт с российскими представителями.

Путин ответил на заявления Байдена

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать