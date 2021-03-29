Россия проводит ревизию действий администрации Байдена – Песков

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Россия проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена, по итогам анализа ситуации Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна "заплатить" за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Владимира Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине. Также она сообщила, что своего посла Джона Салливана из России Штаты не отзывали. По ее словам, он остается в Москве и поддерживает контакт с российскими представителями.

