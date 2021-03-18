В Белом доме сообщили, что Байден не жалеет о высказывании о Путине

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден не жалеет о своем высказывании о Владимире Путине. Об этом сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", – заявила она, когда ее спросили, сожалеет ли Байден о том, что ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Также Псаки сообщила, что своего посла Джона Салливана из России Штаты не отзывали. По ее словам, он остается в Москве и поддерживает контакт с российскими представителями, передает РИА Новости.

"Наш посол Салливан остается в Москве. Мы поддерживаем (контакты). Он и его команда поддерживают контакт с россиянами", – сказала она.

Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".

В ответ российский президент пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.