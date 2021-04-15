Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03:16

США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали РФ к деэскалации по Украине

политика

Фото: depositphotos/reflextions

Власти США, Великобритании, Германии, Франции и Италии призвали Россию к деэскалации по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, главы МИД стран выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В ходе встречи в Брюсселе были отмечены наращивание военной мощи России, а также многочисленные атаки на линии соприкосновения.

"Они (главы МИД США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. – Прим. ред.) подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряженности с Украиной", – передает РИА Новости слова Блинкен.

Он добавил, что в ходе встречи поднимались обсуждения ситуаций в Афганистане, Иране и Йемене.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию прекратить провокации у границ Украины. Он заявлял, что нынешнее наращивание российских Вооруженных сил в регионе является самым крупным с 2014 года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ослабление ситуации в Донбассе произойдет только в том случае, если Вооруженные силы Украины откажутся от провокационных действий. В Кремле также посчитали безосновательными все обеспокоенности, вызванные перемещением российских Вооруженных сил по территории РФ.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать