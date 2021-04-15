США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали РФ к деэскалации по Украине

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Власти США, Великобритании, Германии, Франции и Италии призвали Россию к деэскалации по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, главы МИД стран выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В ходе встречи в Брюсселе были отмечены наращивание военной мощи России, а также многочисленные атаки на линии соприкосновения.

"Они (главы МИД США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. – Прим. ред.) подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряженности с Украиной", – передает РИА Новости слова Блинкен.

Он добавил, что в ходе встречи поднимались обсуждения ситуаций в Афганистане, Иране и Йемене.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию прекратить провокации у границ Украины. Он заявлял, что нынешнее наращивание российских Вооруженных сил в регионе является самым крупным с 2014 года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ослабление ситуации в Донбассе произойдет только в том случае, если Вооруженные силы Украины откажутся от провокационных действий. В Кремле также посчитали безосновательными все обеспокоенности, вызванные перемещением российских Вооруженных сил по территории РФ.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.