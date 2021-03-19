Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

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Пекин обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи делегаций двух стран в Анкоридже на Аляске. Китай охарактеризовал поведение американцев как неподобающее, передает News.ru.

По данным китайской стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен не только вышел за рамки отведенного для речи времени, но и выступил с резкой критикой КНР.

"Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт", – заявили с эфире Центрального телевидения Китая.

Как заявил представитель делегации КНР, на выпады американских коллег резко ответили глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И, что и привело к скандалу.

В начале марта МИД Китая назвал недопустимым вмешательство ЕС и США в дела России. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что у иностранных государств нет права наказывать РФ за дело против Алексея Навального.

Днем позже власти США назвали КНР и Россию главными угрозами в стратегии нацбезопасности. В частности, в Белом доме подчеркнули дестабилизирующую роль РФ и вероятность того, что Китай может бросить вызов стабильной и открытой международной системе.

