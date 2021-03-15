МИД КНР потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом

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Правительство Китая требует от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", – заявил Лицзянь в ответ на недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в Крым.

Он выразил надежду, что все заинтересованные стороны урегулируют соответствующие вопросы путем диалога и переговоров.

На прошлой неделе делегация китайских бизнесменов прибыла на полуостров с целью обсуждения партнерства в сфере торговли и туризма.

В 2020 году Китай стал одним из крупнейших партнеров Крыма в плане импорта. Еще в первом полугодии 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР увеличился в 13,5 раза.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович счел визит китайской делегации в Крым ответом на действия Украины по национализации завода "Мотор Сич". По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели наладили контакт с местными предприятиями, а также наметили план действий в области туризма и курортного бизнеса.