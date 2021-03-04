Власти США назвали КНР и Россию главными угрозами в стратегии нацбезопасности

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Власти США признали Китай и Россию главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.
По мнению Вашингтона, Москва продолжит выполнять дестабилизирующую роль на международной арене.
"Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние", – передает РИА Новости текст положений стратегии.
В публикации утверждается, что Пекин становится основным потенциальным противником Вашингтона. Китай также признается единственным конкурентом, способным бросить вызов стабильной и открытой международной системе.
По мнению властей США, Россия и Китай настроены на сдерживание преимуществ США. Кроме того, Пекин и Москва намерены мешать защите интересов Вашингтона и союзников по всему миру, утверждается в документе.
В стратегии США также заявляется о готовности к диалогу с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, затрагивающих стратегическую стабильность. Кроме того, Вашингтон выражает намерение соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.
Ранее президент США Джо Байден продлил санкции, введенные в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Указ 13 660 будет действовать еще минимум один год.
Указ был издан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года до референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.
Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.
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