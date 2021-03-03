Захарова прокомментировала решение США не продвигать демократию за рубежом силой

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В МИД РФ считают правильным решение США не продвигать демократию за рубежом силой. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой", – сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

Официальный представитель МИД отметила, что для насаждения демократических взглядов нельзя также использовать любые другие ресурсы. Следует уважать волю, суверенитет, территориальную целостность и независимость других государств, считает Захарова.

"Нужно перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им", – заключила она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой. По его словам, такой способ не работает.