Уилл Смит допустил возможное выдвижение в президенты США

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Американский актер Уилл Смит допустил, что может выдвинуться на пост президента США, сообщает "Газета.ру".

По словам артиста, он задумывается о политической карьере.

"У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии", – сказал он.

Ранее в США появилась статуя бывшего президента США Дональда Трампа. На видео, которое попало в Сеть, видно, как пластиковый памятник, выкрашенный в золотой цвет, везут по деловому центру.