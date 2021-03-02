Горбачев назвал политику второй любовью после жены

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены. Об этом он рассказал в документальном фильме на Первом канале.

"Пришло время, когда меня избрали первым секретарем крайкома партии (Ставропольского краевого комитета КПCC в 1970 году. – Прим. ред). Тогда я получил вторую любовь. Первая и главная любовь – это жена, которую я любил до конца. А вторая – это политика, тоже дама интересная", – рассказал Горбачев.

2 марта бывшему лидеру Советского Союза исполнилось 90 лет. С юбилеем Горбачева поздравил Владимир Путин. Президент России отметил, что Горбачев и в настоящее время реализует свой богатый профессиональный опыт, активно участвует в общественной и просветительской работе благодаря своей энергии и творческому потенциалу.

Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС 1985 по 1991 год. В 1990 году занял вновь учрежденную должность президента СССР, которую покинул в 1991 году после подписания Беловежских соглашений. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. После отставки основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований "Горбачев-фонд".