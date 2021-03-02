Представитель Горбачева объяснил его появление в рекламе Pizza Hut и Louis Vuitton

Фото: скриншот рекламного ролика Pizza Hut International
Экс-президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламных роликах Pizza Hut и Louis Vuitton для привлечения финансирования к собственным общественным проектам, рассказал руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял, – Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста", – заявил Палажченко.
Он пояснил, что Горбачев был занят сбором средств на социально значимые инициативы, связанные с лечением больных детей.
"Раиса Максимовна очень близко к сердцу приняла страдания детей, больных лейкемией, и начатые при ее и Михаила Сергеевича активном участии программы и сегодня дают свои плоды", – отметил Палажченко.
В рекламе сети пиццерий Pizza Hut Горбачев снялся в 1997 году, а для модного дома Louis Vuitton – в 2007-м.
2 марта бывшему лидеру Советского Союза исполнилось 90 лет. С юбилеем Горбачева поздравил Владимир Путин, назвав его выдающимся государственным деятелем современности.
Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС 1985 по 1991 год. В 1990 году занял вновь учрежденную должность президента СССР, которую покинул в 1991 году после подписания Беловежских соглашений.
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