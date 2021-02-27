Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться для снижения угрозы ядерной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден должны встретиться для обсуждения вопроса разоружения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он привел в пример свой опыт взаимоотношений с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

"До переговоров он (Рейган) был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал очень активным участником переговорного процесса", – пояснил Горбачев.

По его словам, в мире нужно избежать ядерной войны, а достичь этого в одиночку невозможно.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное – "не бычиться друг на друга". Надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", – заявил Горбачев, добавив, что Россия и США знают ответ на вопрос, "куда и как надо идти". Страны для этого имеют большой опыт.

"Используя опыт прошлого, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого", – добавил экс-президент СССР.

Он заключил, что прогресс возможен при совершении открытых шагов навстречу друг другу.

Ранее Михаил Горбачев заявил, что Джо Байден знает о важности отношений между США и Россией. По его словам, благодаря вступлению Байдена на пост 46-го президента Соединенных Штатов, получится восстановить доверие между странами.

