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Политика

17:25

Горбачев рассчитывает на стремление Байдена к восстановлению доверия между США и Россией

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Джо Байден, который, по данным американских СМИ, одержал победу на выборах, знает о важности отношений между США и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Горбачев предполагает, что благодаря вступлению Байдена на пост 46-го президента Соединенных Штатов, получится восстановить доверие между странами. Он обратил внимание, что ранее встречался несколько раз с Байденом, когда тот был вице-президентом США.

"У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией", – подчеркивает экс-президент СССР. По словам Горбачева, данное направление отвечает интересам и Америки, и России.

7 ноября Байден заявил, что был избран президентом США. Он призвал "оставить гнев и резкую риторику позади", чтобы достичь объединения американцев как нации.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах.

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