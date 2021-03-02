Путин поздравил Горбачева с 90-летием

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся государственным деятелем современности. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", – говорится в тексте.
Президент России отметил, что Горбачев и в настоящее время реализует свой богатый профессиональный опыт, активно участвует в общественной и просветительской работе благодаря своей энергии и творческому потенциалу.
Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС 1985 по 1991 год. В 1990 году занял вновь учрежденную должность президента СССР, которую покинул в 1991 году после подписания Беловежских соглашений. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. После отставки основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований "Горбачев-фонд".
Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет
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