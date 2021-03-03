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В Кремле считают вмешательством во внутренние дела России новые санкции США и ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает "Газета.ру".

По его словам, все обвинения в адрес РФ абсурдны, поскольку не имеют под собой никаких оснований.

"В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения", – сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Россия не планирует прерывать контакты с Евросоюзом и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Представитель Кремля добавил, что в любом случае будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали.

Министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.

Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале ЕС отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.