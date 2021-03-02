В МИД РФ оценили новые санкции США

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Новые санкции США в отношении РФ являются враждебным антироссийским выпадом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии на сайте дипведомства.

"Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы", – отметила Захарова.

В этой связи в российском МИД призвали США не играть с огнем. В ведомстве пообещали давать отпор на любые агрессивные действия со стороны американских властей.

"Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы", – заключила Захарова.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.

Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале Евросоюза отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.