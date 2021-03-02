В Кремле оценили возможные санкции США против РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны, которые вводят международные санкции, задуматься о целесообразности таких действий. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия всегда будет ориентироваться на собственные интересы, какая бы ни сложилась ситуация.

В конце февраля стало известно, что США планируют ввести очередные санкции против Российской Федерации. Скорый переход к новым ограничениям анонсировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, причина реализации санкций – вероятное вмешательство РФ в выборы в США и участие российских граждан в кибератаках на американские структуры и ведомства.

