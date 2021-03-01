В МИД пообещали ответить ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил о намерении Москвы отреагировать на санкции стран ЕС из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

"Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение ввести новые санкции против российских должностных лиц, ответственных за уголовное преследование и осуждение Алексея Навального.

В заявлении МИД РФ относительно подготовки Евросоюзом новых антироссийских санкций говорилось, что Брюссель вновь прибегает к неработающим при взаимодействии с Россией санкционным мерам, упуская возможность переосмыслить данный курс.