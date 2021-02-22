Главы МИД ЕС согласовали санкции против глав российских силовых структур

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Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали на встрече в Брюсселе введение дополнительных индивидуальных санкций в отношении руководителей ряда российских силовых структур в связи с уголовным преследованием Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник ЕС.

"Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального", – сообщает агентство.

По данным источника, санкции могут коснуться руководителя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова. Предполагается, что для них на год будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а также запрещено держать деньги в европейских банках.

Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность введения тех или иных ограничений рассматривается как в Евросоюзе, так и в США. По словам представителя Кремля, Россия не приветствует появление новых санкций в ее отношении и рассчитывает на продолжение политического диалога с ЕС.