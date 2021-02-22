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Политика

14:15

Глава МИД ФРГ призвал ЕС сохранить диалог с Россией

политика за рубежом

Фото: АСС/DPA/Kay Nietfeld

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе заявил, что Европейскому союзу стоит сохранить конструктивный диалог с Россией, передает ТАСС.

Маас считает, что отношения Москвы и Брюсселя находятся на "низшей точке".

"Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты", – отметил Маас.

Он добавил, что выступает за подготовку "предложения по санкционному списку отдельных персон" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что построению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом мешает предвзятость, из-за которой они, можно сказать, разорваны в клочья.

Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе Брюсселя

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