В Кремле оценили готовность России к жестким санкциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия не приветствует появление новых санкций в ее отношении и рассчитывает на продолжение политического диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, возможность введения тех или иных ограничений рассматривается как в Евросоюзе, так и в США.
"Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", – подчеркнул Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что из-за потенциальных угроз Россия вынуждена находится в состоянии мобилизации ради защиты собственных интересов. Он также подчеркнул, что действия США по "лидерству в смене политических режимов" являются претензией на гегемонию.
Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.
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