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Политика

13:13

Песков заявил об искажении СМИ смысла слов Лаврова про разрыв отношений с ЕС

власть политика

Фото: mid.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал журналистам на неверную интерпретацию слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля заявил, что Лавров лишь отметил, что Россия хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но должна быть готова к недружественным проявлениям с его стороны. По мнению Пескова, журналисты поспешили сделать "сенсационный заголовок", подав слова министра без контекста.

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути [введения санкций с риском для российской экономики], то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", – пояснил Песков.

Ранее Лавров, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", заявил, что Россия готова пойти на разрыв связей с Европейским союзом, если Брюссель введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики. Он отметил, что Москва не стремится к мировой изоляции, но готова к такому сценарию.

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