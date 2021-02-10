В Кремле ответили на заявление Борреля о новых санкциях против России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают все заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом сообщает "Газета.ру".

На прошлой неделе Боррель совершил визит Москву, в ходе которого встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он заявил, что инициирует введение новых санкций в отношении России.

"По той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута (ситуация с Алексеем Навальным. – Прим. ред.)", – заявил представитель Кремля.

Ранее дипломат по итогам визита в Москву заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, отметив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

Уточняется, что вопрос введения новых санкций будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.