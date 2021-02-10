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Политика

10:57

В Госдуме отреагировали на заявление Борреля о санкциях против России

политика

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о намерении инициировать новые санкции в отношении Москвы вызваны его огорчением от осознания того, что Россия твердо настроена следовать собственным политическим представлениям, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.

"Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польша", – сказал Бальбек.

При этом парламентарий полагает, что страны старой Европы выступят с более взвешенной позицией.

Ранее Боррель сообщил, что инициирует новые санкции против России. Он отметил, что данный вопрос будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она состоится 22 февраля.

До этого дипломат по итогам визита в Москву заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, отметив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

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