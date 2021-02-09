Боррель сообщил, что предложит новые санкции против России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что инициирует новые санкции против России. Его слова приводит РИА "Новости".

Он отметил, что данный вопрос будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она состоится 22 февраля.

"Я воспользуюсь своим правом инициативы и сделаю конкретные предложения", – отметил он.

Ранее Жозеп Боррель по итогам визита в Москву заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, отметив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Он подчеркивал, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.