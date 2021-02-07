Боррель заявил, что Россия отдаляется от ЕС

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Об этом он написал в своем блоге.

"Моя встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтверждают, что Европа и Россия отдаляются друг от друга", – подчеркнул он.

Боррель считает, что это инициатива России, которая "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

Он выразил сожаление, заявив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

Боррель находился в столице с визитом с 4 по 6 февраля. Он также заявил, что Евросоюз может ввести очередные санкции против России, задействовав новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Жозепом Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Он подчеркивал, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.

