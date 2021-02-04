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Политика

14:58

В ЕС заявили о необходимости диалога с Россией

политика

Фото: ТАСС/EPA/JOHN THYS / POOL

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат выступил с речью о внешней политике в фонде Роберта Шумана.

"Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком", – заявил специалист.

Он подчеркнул, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.

Боррель посетит Москву с дипломатическим визитом в период с 4 по 6 февраля. У представителя ЕС запланированы переговоры с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Накануне Жозеп Боррель прокомментировал продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между США и Россией. В Евросоюзе данное решение приветствовали и отметили его важность для мировой и конкретно европейской безопасности.

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