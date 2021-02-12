Лавров заявил, что Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения чувствительных санкций

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Россия готова пойти на разрыв связей с Европейским союзом, если Брюссель введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах..." – сказал Лавров в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Он отметил, что Москва не стремится к мировой изоляции, но готова к такому сценарию.
"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что некоторые страны хотят сделать Россию удобной площадкой для продвижения интересов в сфере безопасности, экономики и политики. По словам Лаврова, с каждым днем данные попытки становятся все ожесточеннее.
До этого глава МИД РФ на встрече с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.
Боррель, в свою очередь, по итогам визита в Москву заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, отметив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога, а также объявил о своем намерении инициировать новые санкции против России.
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