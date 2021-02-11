Постпред России при ЕС назвал трудными переговоры Борреля в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Переговоры главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москве оказались трудными, особенно для европейской стороны, но были проведены высокопрофессионально и откровенно, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", – отметил Чижов.
По словам российского дипломата, на переговорах в Москве также обсуждались и вопросы, по которым Россия и ЕС имеют близкие или даже совпадающие позиции.
"Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым", – сказал Чижов.
Он также напомнил, что Боррель подчеркивал важность сохранения дипломатического взаимодействия с Россией даже в сложных условиях на слушаниях в Европарламенте по итогам визита главы дипломатии Евросоюза в Москву.
Визит Борреля в Москву длился с 4 по 6 февраля. За это время он успел встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым обсудил в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с COVID-19.
Лавров на встрече с Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.
По итогам поездки в столицу России Боррель заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, отметив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога, а также объявил о своем намерении инициировать новые санкции против России.
По словам Борреля, данный вопрос будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она состоится 22 февраля.
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