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Политика

11:30

Постпред России при ЕС назвал трудными переговоры Борреля в Москве

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Переговоры главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москве оказались трудными, особенно для европейской стороны, но были проведены высокопрофессионально и откровенно, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", – отметил Чижов.

По словам российского дипломата, на переговорах в Москве также обсуждались и вопросы, по которым Россия и ЕС имеют близкие или даже совпадающие позиции.

"Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым", – сказал Чижов.

Он также напомнил, что Боррель подчеркивал важность сохранения дипломатического взаимодействия с Россией даже в сложных условиях на слушаниях в Европарламенте по итогам визита главы дипломатии Евросоюза в Москву.

Визит Борреля в Москву длился с 4 по 6 февраля. За это время он успел встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым обсудил в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с COVID-19.

Лавров на встрече с Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.

По итогам поездки в столицу России Боррель заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, отметив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога, а также объявил о своем намерении инициировать новые санкции против России.

По словам Борреля, данный вопрос будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она состоится 22 февраля.

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