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Москва 24

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Политика

03:47

В МИД РФ пояснили слова Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС

политика за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МИД России пояснили слова главы ведомства Сергея Лаврова о готовности прекращения контактов с Евросоюзом.

Как заявили ТАСС в российском дипведомстве, Москва готова к разрыву связей с ЕС, если он состоится по инициативе Брюсселя. Там добавили, что со своей стороны призывают "еэсовцев" к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.

Министр иностранных дел РФ ранее заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Россия не исключает разрыва отношений с ЕС, если союз будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увидел искажение смысла слов Лаврова со стороны СМИ. По его мнению, журналисты поспешили сделать "сенсационный заголовок", подав слова министра без контекста.

По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Лавров дал понять, что Россия не планирует идти к нормализации отношений с Евросоюзом, а разъяснения со стороны Кремля будут обсуждать в Совете ЕС.

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