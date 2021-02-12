Брюссель принял к сведению заявления Лаврова об отношениях с ЕС

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Евросоюз принял к сведению заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее глава ведомства не исключил разрыва связей Москвы с Брюсселем, если он будет продолжать вводить экономические санкции против РФ.
"ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС", – сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он добавил, что обычно организация не реагирует на заявления политических деятелей в СМИ. Тем не менее, по словам Стано, ответ требуется в связи с конкретными действиями, которые может предпринять страна.
Как пояснил представитель внешнеполитической службы Евросоюза, РФ дала понять, что не планирует идти к нормализации отношений с Евросоюзом.
Лавров, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", сказал, что РФ готова пойти на разрыв связей с Европейским союзом. Это может произойти, если Брюссель введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики.
Ранее Дмитрий Песков заявил об искажении СМИ смысла слов Лаврова про разрыв отношений с ЕС. По мнению представителя Кремля, журналисты поспешили сделать "сенсационный заголовок", подав слова министра без контекста.
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