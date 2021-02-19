Лавров раскрыл, почему между Россией и Евросоюзом нет нормальных отношений

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Построению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом мешает предвзятость, из-за которой они, можно сказать, разорваны в клочья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РБК.

"Предвзятость (мешает – прим.), по большому счету", – сказал министр.

Лавров напомнил, что в мае 2019 года Жозеп Боррель, занимавший тогда должность главы МИД Испании, назвал Россию старым врагом Евросоюза, который снова стал представлять угрозу. По словам российского министра, МИД РФ тогда направил запрос в протокольную службу о словах Борреля, на что получил ответ, что тот был неправильно понят.

"Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама (правда, про российскую экономику), отношения разорваны в клочья", – отметил Лавров.

Он также добавил, что за последнее время были обрушены многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя, в том числе Совет партнерства и сотрудничества.

Ранее Лавров, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", заявил, что Россия готова пойти на разрыв связей с Европейским союзом, если Брюссель введет санкции в отношении чувствительных секторов российской экономики. Он отметил, что Москва не стремится к мировой изоляции, но готова к такому сценарию.