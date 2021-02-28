В ЕП подняли вопрос о расширении санкций против России за "шпионаж" в Болгарии

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Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможном расширении санкций против России из-за якобы шпионской деятельности, передает RT.

Джамбазки решил узнать у Еврокомиссии, располагает ли она информацией о высылке из Болгарии российских дипломатов за "шпионаж".

"Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?" – уточнил парламентарий.

Он также напомнил, что два российских дипломата были объявлены персонами нон грата в прошлом году. Решение вынес МИД Болгарии. Предполагается, что дипломаты "занимались сбором конфиденциальной государственной информации о болгарских вооруженных силах".

Ранее сообщалось, что Россия высылает помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова. Соответствующая нота была вручена послу Болгарии Атанасу Крыстину.

