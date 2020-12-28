Россия высылает помощника военного атташе Болгарии

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Россия высылает помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Соответствующая нота была вручена послу Болгарии Атанасу Крыстину. В ведомстве отметили, что Борисов должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

Эта мера была предпринята в ответ на высылку российского дипломата из Болгарии. Его обвинили в шпионаже. Дипломата подозревают в сборе информации о военнослужащих США, которые находятся в Болгарии на учениях.

Ранее Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии. Это было связано с высылкой двух российских дипломатов из латиноамериканской страны.