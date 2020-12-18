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Политика

17:22

МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата

политика

Фото: ТАСС/AP/Valentina Petrova

Болгария высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Болгарии.

В сообщении отмечается, что дипломату необходимо покинуть государство в течение 72 часов.

"Российский дипломат объявлен персоной нон грата", – подчеркнули в МИД Болгарии.

Прокуратура страны подчеркнула, что дипломата РФ подозревают в сборе информации о военнослужащих США, которые находятся в Болгарии на учениях. В посольстве Российской Федерации также добавили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на данное событие.

Ранее МИД Болгарии выслал двух российских дипломатов. Согласно данным прокуратуры, дипломаты хотели передать собранную информацию, которая содержала государственную тайну, российской военной разведке Москвы.

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