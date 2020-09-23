В МИД Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

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В МИД Болгарии заявили, что высылают двух российских дипломатов, которых ранее прокуратура обвинила в шпионаже. Они должны покинуть страну в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"Российские дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть Болгарию в течение 72 часов", – заявили в болгарском ведомстве.

Согласно данным прокуратуры, дипломаты хотели передать собранную информацию, которая содержала государственную тайну, российской военной разведке Москвы. Отмечается, что обвиняемые имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.

В августе сообщалось, что Словакия обвинила в шпионаже трех граждан России. Власти информировали о высылке их в страну. В российском МИД обещали зеркально отреагировать на ситуацию. В ведомстве расценили высылку россиян как недружественный шаг, противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между странами.