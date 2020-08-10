РФ даст зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

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Россия планирует зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом сообщает ТАСС.
"Традиционно последует зеркальный ответ", – прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел РФ.
Ранее агентство Блумберг заявило, что российских дипломатов вышлют из Словакии по подозрению в шпионаже. Представители этого государства пока никак не прокомментировали ситуацию.
В июне Россия объявила двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Данная мера анонсировалась как ответная после того, как посольство РФ в Праге получило уведомление о высылке из республики двух сотрудников дипмиссии.