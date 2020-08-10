РФ даст зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия планирует зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом сообщает ТАСС.

"Традиционно последует зеркальный ответ", – прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее агентство Блумберг заявило, что российских дипломатов вышлют из Словакии по подозрению в шпионаже. Представители этого государства пока никак не прокомментировали ситуацию.

В июне Россия объявила двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Данная мера анонсировалась как ответная после того, как посольство РФ в Праге получило уведомление о высылке из республики двух сотрудников дипмиссии.

