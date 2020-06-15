Двоих сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия объявила двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, они должны будут покинуть страну до конца дня 17 июня. Это ответная мера на высылку российских дипломатов, говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти", – подчеркнули в дипведомстве.

Объявление решения на уровне премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека подтверждает, что обострение отношений с Россией стало частью государственной политики, отмечается в заявлении МИД. Москва пообещала учитывать это в контексте отношений с Прагой.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. Бабиш пояснил, что высылка связана с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков. Посольство выразило разочарование из-за этого решения.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Чехии, которую он назвал провокацией. В МИД отметили, что республика поступила "непорядочно и недостойно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва учтет это при выстраивании отношений с Прагой.