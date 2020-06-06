Захарова оценила высылку двух российских дипломатов Чехией

06 июня, 22:19
Фото: ТАСС/AP Photo/Petr David Josek
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия учтет высылку двух российских дипломатов из Чехии при выстраивании отношений с Прагой. Об этом он заявила в ходе интервью на Youtube-канале "Соловьев Live".
Она отметила, что в Москве это расценили как недружественный и приличный поступок. Захарова сообщила, что в отношении Праги будут приняты ответные меры.
"Но самое главное, что это будут не только ответные, зеркальные или симметричные меры, но, конечно, это все будет учтено в выстраивании курса в отношении этого государства. Не может быть другого решения", – подчеркнула Захарова.
Правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ. Замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов уточнил, что они покинут страну 7 июня.
Это связали с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков. Премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что сообщения о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которых несут сотрудники российского посольства в Праге.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин оценил эту меру как провокацию. Он отметил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Чехии. Первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в свою очередь отметил, что недружественные шаги со стороны Чехии в адрес России стали носить системный характер.
6 июня МИД РФ опубликовал комментарий по поводу высылки дипломатов из Чехии. В ведомстве отметили, что Прага этим действием нанесла серьезный урон российско-чешским отношениям.
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