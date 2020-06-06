Нарышкин анонсировал ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии

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Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Чехии. По его мнению, эти действия – провокация, передает РИА Новости.

"В целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", – считает Нарышкин.

Правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ. Замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов уточнил, что они покинут страну 7 июня.

Это связали с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков. Премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что сообщения о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которых несут сотрудники российского посольства в Праге.

В посольстве РФ в Праге рассказали о разочаровании решением чешских властей. Первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что недружественные шаги со стороны Чехии в адрес России стали системными. В МИД подчеркнули, что республика поступила "непорядочно и недостойно", нанеся вред двусторонним отношениям.