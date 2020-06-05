Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша.

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел страны Томашем Петржичеком Бабиш пояснил, что высылка связана с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.

По словам премьера, сообщения о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которых несут сотрудники российского посольства в Праге. Их имена он называть не стал.

Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.